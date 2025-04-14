Diyarbakır'da devrilen TIR'ın kasasından dökülen elmaları çevredeki vatandaşlar toplamak için yarışa girdi!

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana gelen kazada elma yüklü TIR’ın sürücüsü Mustafa Irmak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden geçenler, yerdeki elmalardan topladı ve bazıları meyveleri araçlarına yükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 20'nci kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana ge kazada elma yüklü TIR, sürücüsü Mustafa Irmak (45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden geçen birçok kişi, yerdeki elmalardan toplarken, bazıları araçlarının bagajına koli koli meyve yükledi. Görüntülerde özellikle lüks bir SUV'a çok sayıda elma kasası yüklendiği dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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