12 kardeşten 3 doktor çıktı! Doç. Dr. Yaman, çocuklara şifa dağıtıyor

Şırnak’ın Kızılsu Köyü’nde, 12 çocuklu ailenin dört doktor evladından biri olan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Yaman, hastalara şifa dağıtıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Zorlu coğrafi koşulların hüküm sürdüğü memleketinde, 12 çocuklu Yaman ailesinin ferdi olarak dünyaya gözlerini açan Doç. Dr. Yaman, eğitim mücadelesini başarıyla tamamlayarak çocukluk hayali olan doktor önlüğünü giydi.

Yaman, "Bundan 35-40 yıl önce bu hayali kurduğumda o köyde insanlar en fazla ilkokulu bitirebilmişti. Mesleğe yönelmemdeki en büyük ilham kaynağım, çocukluk hayalimdi" ifadelerini kullandı.



Kardeşleriyle yaşadığı maddi zorluklara rağmen okuma hayallerinden vazgeçmediklerini dile getiren Yaman, "12 kardeşiz, hepimiz üniversite mezunu olduk. 4'ümüz doktor, diğerleri de çeşitli mesleklerde. Yokluk içinde büyüyüp okuduk. Tıp fakültesinde çok başarılıydım, bu sayede burs alıyordum. Aldığım bursla hem kendi eğitimimi sürdürdüm hem de birçok kardeşimin okumasına destek oldum. Mezun olduktan ve meslek sahibi olduktan sonra da kardeşlerime desteğe devam ettim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN