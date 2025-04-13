Konya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın suçlu bulundu!

Zeynep Yılmaz, eşi Abdulsamet Yılmaz tarafından bıçaklanmıştı. Eşinin boynunu tırnakladığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da 2 çocuğunun annesi eşi Zeynep Yılmaz'ı (22) sırtından bıçaklayarak yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulsamet Yılmaz (23) hakkında soruşturma tamamlandı.

Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, kendisini savunmak için eşini boynundan tırnakladığı ve eliyle çizdiği gerekçesiyle Zeynep Yılmaz hakkında da 'eşe karşı basit yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapsini istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN