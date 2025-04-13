Francis Bacon’ın "Aşk ve Keder" tablosunu batık Demirbank'ın eski patronu satın aldı!

Ünlü ressam Francis Bacon'ın 'Aşk ve Keder' isimli tablosu, 27.7 milyon dolara (1 milyar 49 milyon TL) satıldı. Alan kişi, batık Demirbank'ın eski patronu Halit Cıngıllıoğlu çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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New York Sotheby's Müzayede Evi'ndeki açık artırma, 22 milyon dolardan başladı. 27.7 milyon dolarda sonlandı. Alıcının adı önce saklandı. Ama ABD'li Puck sitesi, tabloyu Cıngıllıoğlu'nun aldığını açıkladı.



Artnews de Türk iş insanını, birçok kez "Dünyanın En İyi 200 Koleksiyoneri" listesine aldı. Koleksiyonunda Claude Monet, Pierre- Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Pablo Picasso gibi ustaların tablolarının bulunduğu tahmin ediliyor.

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