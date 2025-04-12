Ünlü moda devi Versace 1 milyar 380 milyon dolara satıldı!

Prada, Versace’yi 1 milyar 380 milyon dolar nakit karşılığında satın aldı. İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre milyarder tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından kontrol edilen Milanolu şirketin Versace’yi devralma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Prada SpA, İtalya'nın en büyük moda grubu olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşmaya imza attı. Prada, Versace'yi 1 milyar 380 milyon dolar nakit karşılığında satın aldı.



İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre milyarder tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından kontrol edilen Milanolu şirketin Versace'yi devralma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Prada'nın 112 yıllık tarihindeki en büyük satın alma işlemi olacak işlemle Versace yeniden İtalyan sahipliğine geri dönecek. Prada, 1970'lerde Gianni Versace tarafından kurulan markayı satın almak için pazarlık yapıyordu. Geçtiğimiz hafta Donatella Versace'nin bu ünlü aile markasından ayrılması gündem olmuştu. Donatella Versace'nin satışın gerçekleşeceğinin kesinleşmesinden sonra bu kararı aldığı belirtildi.

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