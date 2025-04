Dünya genelinde insansı robot çılgınlığı: Yakın gelecekte onlarla yaşayacağız

Bernstein, 2050’de yıllık robot satışlarının 50 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Citibank 2040 yılına kadar 648 milyon, Bank of America ise 2060’a kadar 3 milyar insansı robot üretileceğini öngörüyor.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

Küresel insansı robot pazarında büyük bir çılgınlık yaşanıyor. 2035'e kadar 205 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bernstein, 2050'de yıllık robot satışlarının 50 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyor. Citibank 2040 yılına kadar 648 milyon, Bank of America ise 2060'a kadar 3 milyar insansı robot üretileceğini öngörüyor.



İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresi, bir humanoid robot tarafından yapılan ilk sanat eseri olarak New York'ta 1,32 milyon dolara satılması da insansı robotların yapay zeka ile insan gücüne karşı da risk oluşturabileceğine dikkat çekildi. Öyle ki, birçok meslek dalının robotlar tarafından yapılacağı ifade edildi. Hatta bakıcı robotların her evde olacağı tüm analizlerde dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Perakende, fast food ve teslimat alanlarında Roxo, Rita ve Scout gibi isimlerle anılan robotlar'ın insanların yerini alacakları aslında kanıtlandı.

