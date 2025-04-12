Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesi’nden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 01:48

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor. "Sarışın fena", "tişörtten görünüyordu", "Hayatımın aşkını kaçırdınız" gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki topladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.