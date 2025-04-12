Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki Gülçiçek hakkında yeni gelişme!

Diyarbakır'da okula gittikten sonra evine dönmeyen 14 yaşındaki Gülçiçek Ç. hakkında bir iddia ortaya atıldı. Dayısı Mustafa Ç., gelen bir telefonla yeğeninin M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiğini belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Diyarbakır Çermik'te yaşayan Gülçiçek Ç. (14), okula gittikten sonra evine dönmedi. Dayısı Mustafa Ç., gelen bir telefonla yeğeninin M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiğini belirterek, "Yeğenim kaçırıldığı haberi bize ulaştı. Emniyete şikayet ettik. Bulunması için siz değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

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