Grand Kartal faciasında yeni detaylar! Acı gerçekler ortaya çıktı: Kurtarma önceliği ayrıcalıklı misafirlere verildi

Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi yanarak öldü. Bilirkişi raporundaki yeni detaylar ise vicdansızlığın yüzüydü: Kurtarma önceliği ayrıcalıklı misafirlere verildi.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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78 Kkişinin öldüğü Grand Kartal Otel'in bilirkişi heyeti TBMM Komisyonu'na rapor verdi. Detaylar şoke etti: Normalde otelde LNG olması gerekirken

LPG bağlanmış. LPG dökme tankı toprağa gömülmemiş. Ayrıca teçhizat yok, proje yok Personel yangın eğitimi almamış. Yangın tüpü hiç kullanılmamış. İki otelin tünel bağlantısındaki kamera kayıtları 22 Şubat'a kadar silinmiş.

Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi yanarak öldü. Bilirkişi raporundaki yeni detaylar ise vicdansızlığın yüzüydü: Kurtarma önceliği ayrıcalıklı misafirlere verildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. 36'sı çocuk 78 kişi yanarak can verirken bilirkişi raporunda yeni detaylara ulaşıldı. 189 sayfalık raporda en çarpıcı tespitlerden biri de tahliyelerle ilgili olan kısımdı.



HTS kayıtlarına göre önce otel yöneticileri arandı. Yangın uyarı sistemleri, yüksek katlardaki ayrıcalıklı misafirlerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için bilerek çalıştırılmadı. Ayrıcalıklı kişiler plakası tespit edilemeyen siyah bir araçla olay yerinden alındı. Yangında doğru davranan tek bir personel dahi bulunamadı. 11. kattaki yangın merdiveninin önünde ise demir kapı vardı!

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