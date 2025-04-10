3 ülkeden benzer adım: Dijital cihazlara sınırlama
1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle Avusturya'da ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyecek.
Avusturya'da 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyecek. Brezilya'da, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Fransa, 2023'te 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı oluşturabilmeleri için ebeveyn izni kanunu çıktı.