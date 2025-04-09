İngiltere'de rahim nakli sonrası doğan mucize bebek umut oldu!
2023 yılında kız kardeşi Amy'den nakledilen rahimle hamile kalan Grace Davidson, 'Amy Isabel' adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Böylelikle İngiltere'de rahim nakli sonrası gerçekleşen ilk doğum gerçekleşti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Grace Davidson (36), 2023 yılında kız kardeşi Amy'den nakledilen rahimle hamile kaldı. Davidson, geçtiğimiz günlerde 'Amy Isabel' adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu gelişme, İngiltere'de rahim nakli sonrası gerçekleşen ilk doğum olma özelliği taşıyor.