Dansçı Talya'dan acı haber: İntihar eden genç kadının son paylaşımı ortaya çıktı!

Dansçı Talya Tütüncü banyoda kendisini asarak intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Sakarya Serdivan'da eğlence mekanlarında dansçı olarak çalışan 30 yaşındaki Talya Tütüncü, önceki gece sosyal medya hesabından "Alkol kullanıyoruz, insan değil" diye paylaşım yaptı. Ertesi sabah Talya'dan haber alamayan yakın arkadaşları, genç kadından endişelenerek evine gitti.



Kapıyı açan olmayınca içeri giren arkadaşları, gözlerine inanamadı. Talya'yı banyoda ölü halde buldu. Genç kadının banyoda kendisinin asarak yaşamına son verdiği tespit edildi. Talya'nın daha önce de psikolojik destek aldığı ve intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN