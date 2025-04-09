40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Polatlar davasının duruşmasında yeni gelişme!

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Polatlar davasının duruşmasında Engin Polat, “Kayyumun kaldırılmasını” istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz’a erteledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendi.



Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp 'Mıstık' ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Mahkeme Hakimi duruşmada, bu celse dinlenmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini ve gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi riski olduğunu belirterek tanığın gelecek celse dinleneceğini belirtti. Taleplerini dile getiren Engin Polat ise, "İnsanlar batıyor. Onlarca kişi işsiz kaldı. Kayyum müessesenin kalkmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme, kayyum talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

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