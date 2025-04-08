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Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tıra böyle çarptı

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tıra böyle çarptı

İstanbul'da peş peşe benzer iki kaza yaşandı.

Pendik'te 2 gün önce bir otomobil gişelerde duran tıra çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. Yine Penikd'te benzer bir kaza daha yaşandı.

PENDİK'TE FECİ KAZA
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarptı.

Pendik'te gişelerde hafif ticari araç TIR'ın altına girdi (Fotoğraf: DHA)Pendik'te gişelerde hafif ticari araç TIR'ın altına girdi (Fotoğraf: DHA)

Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybettti.

Pendik'te gişelerde hafif ticari araç TIR'ın altına girdi (Fotoğraf: DHA)Pendik'te gişelerde hafif ticari araç TIR'ın altına girdi (Fotoğraf: DHA)

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan feci kaza kamerada

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı (DHA)Kazanın görüntüleri ortaya çıktı (DHA)

Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı (DHA)Kazanın görüntüleri ortaya çıktı (DHA)