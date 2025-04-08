Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tıra böyle çarptı
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da peş peşe benzer iki kaza yaşandı.
Pendik'te 2 gün önce bir otomobil gişelerde duran tıra çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. Yine Penikd'te benzer bir kaza daha yaşandı.
PENDİK'TE FECİ KAZA
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarptı.
Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybettti.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.