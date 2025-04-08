Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tıra böyle çarptı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 10:06

İstanbul'da peş peşe benzer iki kaza yaşandı.

Pendik'te 2 gün önce bir otomobil gişelerde duran tıra çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. Yine Penikd'te benzer bir kaza daha yaşandı.