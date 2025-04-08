Adana'da biyonik kulağı çalınan minik Naz'a destek yağdı!

Adana'da biyonik kulaklığı 9 ay önce pazarda çalınan Naz Sağın'a Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025

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Adana'da doğuştan işitme engelli 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın biyonik kulaklığı 9 ay önce pazarda çalındı. Yeni kulaklık alacak durumu olamayan ailenin yardım istediğine Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Anne Mine Sağın, "Yüzümüzü güldüren herkesten Allah razı olsun. Çocuğum yeniden doğmuş gibi oldu. Sesleri yeniden duyunca ağladı. Yavaş yavaş alışacak" dedi. ZIYA RAMOĞLU

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