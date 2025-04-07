Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin Türkiye'nin kalkınmasındaki rolünü değerlendirdi!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin Türkiye’nin kalkınmasındaki önemli rolüne dair değerlendirmelerde bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, "İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerini, yalnızca dini eğitim veren yapılar olmaktan çıkararak, Türk milletinin, İslam aleminin ve tüm insanlığın maddi ve manevi yükselişine öncülük edecek merkezler haline getirebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Türk, "İmam Hatip Liseleri'nin müfredatına tarım, hayvancılık, marangozluk ve elektrik işleri gibi pratik beceriler eklenerek, mezunların kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin sağlanacağını" söyledi.

Türk, "Anadolu'dan Afrika'ya uzanan dayanışma ağları kurulmalı. Gelin, uyuyan gücümüzü uyandıralım ve Türkiye'nin geleceğini bugünden inşa edelim" sözlerini kaydetti.

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