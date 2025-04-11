Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Diyanet’e göre Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir.

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Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

ŞEVVAL AYI FAZİLETİ NEDİR?

Şevval ayında altı gün oruç tutmak, Ramazan orucunun ardından müstehap bir ibadet olarak kabul edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün eklerse, sanki yıl boyu oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) şeklinde bir hadiste bulunmuştur. Bu oruç, ardışık bir şekilde tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).