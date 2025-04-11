Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Diyanet’e göre Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
2025 Şevval ayı ile birlikte 6 günler orucunu tutanlar, bu özel orucun ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Özellikle '2025 Şevval ayı ne zaman bitiyor?' sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar, 'Şevval ayı orucu nasıl tutulur?' ve '6 günler orucu peş peşe mi tutulur?' gibi sorular da sıkça gündeme gelerek, oruç tutanlar tarafından sorgulanıyor. Peki Diyanet’e göre Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte konuya dair bilgiler...
Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı, manevi atmosferin devam ettiği önemli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Özellikle Şevval orucunu tutan vatandaşlar bu ayın bitiş tarihini yakından takip ediyor. Hicri takvime göre belirlenen tarihler doğrultusunda 2025 yılı Şevval ayının sona ereceği tarih belli oldu.
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.
30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.