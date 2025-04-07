Ordu'da çakarlı kamyona 138 bin lira ceza!
Ordu'da Trafik Jandarma timleri, Ünye- Akkuş-Niksar kara yolunda yaptığı denetimde, yetkisiz çakar lamba ve ses yayın cihazı kullanan kamyonu durdurarak sürücüye 138 bin 172 TL para cezası uyguladı.
Ordu'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma timleri, Ünye- Akkuş-Niksar kara yolundaki denetimde bir kamyonu 'çakarlı' görünce durdurdu.
Yetkisiz çakar lamba ve ses yayın cihazı kullandığı belirlenen kamyon şoförüne 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, kamyon trafikten 30 gün men edilip, şoförün ehliyetine de 30 gün el konuldu.