Marmara Bölgesi'ne soğuk hava dalgası geri geldi!

Marmara Bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerken, soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Marmara Bölgesi, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşüyor. Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre 7-13 Nisan tarihleri arasında sıcaklıklar İstanbul'da 2, Edirne'de -2, Kırklareli'nde -4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 4, Sakarya'da 3 ve Yalova'da 5 dereceye kadar düşecek.

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