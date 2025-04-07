Bursa'da skandal olay: Kimliği çalındı başına gelmeyen kalmadı! Mahkeme celbiyle hırsızlıktan tutuklu olduğunu öğrendi

Bursa’da yaşayan Gizem Y., kimlik bilgilerini ve ismini kullanan kişinin, birçok suça karışıp, bunların bazılarından tutuklu yargılandığını öğrendi. Tutuklu göründüğü için, üniversite eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Üstelik kimliğini çalan kuzeniydi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki K.D. (17), bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini, K.D.'ye verdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü 'hırsızlık', 1'i ise 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıttı ve 'TC Kimlik Numarası'nı verdi.



Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak'ta, evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.

İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan Avukat Kemal Kaparsahte 'Gizem Y.'nin, 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı. Gerçek Gizem Y. psikolojik sorunlar nedeniyle üniversite eğitimine ara verdi.

SALONDA İKİ GİZEM

Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında 'hırsızlık' suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

SUÇUNU KABUL EDİNCE KURTULDU

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık da gerçek adının K.D. olduğunu, kimlik bilgilerini ise Gizem Y.'nin akrabası olan arkadaşından aldığını itiraf ederek, "Kaldığım yurttan kaçtıktan sonra, Gizem Y.'nin bir akrabası bana onun TC Kimlik Numarasını verdi. Ben de 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalanınca, kendimi Gizem Y. olarak tanıtıp, onun TC Kimlik Numarasını kullandım. Suçumu kabul ediyorum" diye konuştu. Suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.'nin bu suçtan beraatine karar verdi. Gizem Y.'nin suç kaydının silinmesine hükmedildi.

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