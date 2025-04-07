Ayrılık cinayeti! Sevgilisi tarafından katledilen 14 yaşındaki Gülden son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de sevgilisi tarafından öldürülen Gülden Coni, son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

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Edirne'de bir berber dükkanında çalışan E.A. (15), sevgilisi Gülden Coni (16) ile kıskançlık yüzünden sık sık tartışmaya başladı. Bu tartışmalardan bıkan Gülden Coni, E. A.'ya mesaj atarak ayrılmak istediğini söyledi.

E. A. ise ayrılık isteğini yüz yüze konuşmak için son kez buluşmak istedi. Gülden Coni ve E. A. okul bahçesinde buluştu. Ayrılmayı kabul etmeyen E. A., genç kızla tartışmaya başladı. Öfkeli sevgili E.A. yanına getirdiği bıçağı çıkarıp, Gülden Coni'yi defalarca bıçakladı. Talihsiz Gülden Coni, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, E.A.'yı, suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

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