Almanya'da futbolcu Alara Şehitler, Neonazi baskısına uğradı!

Almanya'nın genç futbol yeteneklerinden 18 yaşındaki Alara Şehitler, soyadının Hitler ile bağlantılı propagandalara alet edilmemesi için sadece ön adıyla sahaya çıkmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Almanya'nın kadın futbolunda en büyük yeteneklerinden, 18 yaşındaki Alara Şehitler, soyadının Hitler bağlantılı propagandalara alet edilmemesi için hem milli takımda hem de kulübü Bayern Münih'te sadece ön adı yazılı formayla sahalara çıkmaya başladı.



Yetenekli futbolcu Alara Şehitler önceki akşam Alman Milli Takımı'nın İskoçya maçına sırtında Alara yazan formayla çıktı. Bayern Münih orta saha

futbolcusu Alara Şehitler'in soyadı, sosyal medyada sıklıkla aşırı sağcılar nefret söylemleri için kullanılıyor, Nasyonal Sosyalizm ve Hitler bağlantılı propagandaya alet ediliyordu. Annesi Alman, babası Türk olan Alara Şehitler, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde İskoçya'yı 4-0 yendiği karşılaşmada ön adının yer aldığı formayla sahada yer aldı. Alara Şehitler, formadaki isim değişikliğinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.



Bavyera Futbol Federasyonundan Frank Schweizerhof, ön adının yazılı formayla oynamasını "anlaşılır ve cesurca" diye değerlendirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN