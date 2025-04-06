İstanbul'da "yaşayan ölü" şoku!

Sokakta yaşayan Erol T, alkolden ölen ve yüzü yaralı olan birisiyle karıştırıldı. Ağabeyinin teşhisi üzerine gömülen T, 3 ay sonra ortaya çıktı. Ailesine büyük şok yaşattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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İstanbul Kadıköy'de filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Sokaklarda yaşayan Erol T. (60), geçen yıl şubatta alkol zehirlenmesi yaşayınca hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra taburcu olan T.'ye ulaşılamadı. Günler sonra ise ağabeyi Erdoğan T.'ye gelen telefonda Erol T.'nin öldüğü söylenerek teşhis yapması istendi. Ağabey, yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi 'kardeşi' olarak teşhis etti.

T.'nin cenazesi Aksaray'da babasının yanına defnedildi. Erol T. kayıtlara 'ölü' olarak geçti. Temmuzda ise savcılığa, T.'nin olaya ilişkin karakolda verdiği ifadesi ulaştı. T.'nin ölmediği, sonradan yine alkolden ölen bir kişiyle karıştırıldığı ve o kişinin gömüldüğü anlaşıldı.

Erol T., ağabeyine telefon açarak, "Ben ölmedim" dedi. Şok yaşayan Erdoğan T, "Nüfus kaydının düzeltilmesi için dava açtık. Adli Tıp ve polislerin etkisi ile yanlış beyanda bulundum" dedi. İsimlerin hangi kurum tarafından hangi aşamada karıştırıldığı merak konusu oldu.

Arzu KAYA

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