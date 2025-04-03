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İzmir'de eşi Nuran'ı katleden sanığın gerekçeli kararı açıkladı: Defalarca bıçaklayıp fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı!

2.5 yıl önce İzmir'de eşi Nuran'ı (36) boğazından bıçaklayarak hayattan koparan sanığın hapis cezasının gerekçesi açıklandı.Kararda, sanığın 25 bıçak darbesiyle Nuran'ı öldürdükten sonra telefonuyla fotoğraflarını çektiği ifadesi yer aldı.

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takvim.com.tr GAZETE
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İzmir’de eşi Nuran’ı katleden sanığın gerekçeli kararı açıkladı: Defalarca bıçaklayıp fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı!

İzmir'de yaşayan Ahmet Fırat (44), 2.5 yıl önce eşi Nuran'ı (36) boğazından bıçaklayarak hayattan kopardı. Kendisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, sanığın 25 bıçak darbesiyle Nuran'ı öldürdükten sonra telefonuyla fotoğraflarını çektiği ifadesi yer aldı.

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