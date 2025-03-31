Konya'da oksijen tüpü faciası: Mustafa bebek ve teyzesi hayatını kaybetti! Acılı baba, TAKVİM'e konuştu

Solunum rahatsızlığıyla doğan Mustafa bebek, oksijen tedavisi aldı. Ancak taburcu olurken verilen oksijen tüpü, otomobilde patladı. Minik ve teyzesi, kurtarılamadı. Acılı baba, TAKVİM’e konuştu: Mutluluğumuz yarım kaldı.

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Kahreden olay 26 Şubat'ta Konya'da yaşandı. Bir süredir hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak bebek, hastaneden ailesi ile birlikte taburcu oldu.

Aile, otomobille evlere gitmek üzere ayrıldıkları sırada otomobilde bulunan bebeğin solunum tedavisi için kullanılan oksijen tüpü patladı. Patlama sonrasında otomobilde çıkan yangında baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralanırken, bebek ve teyzesi Rabia Yıldız (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

"KUSUR KİMDE BİLMİYORUZ"

Acılı baba Halil Çakmak (29), TAKVİM'e konuştu. Eşi Fatma Çakmak'ın (23), vücudunda 3. ve 4. derece yanıklar olduğunu ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Baba Çakmak, "İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyorduk. Bebeğimiz 3 ay yattıktan sonra taburcu olup, ilk kez evimize gideceğiz diye seviniyorduk. Tüpte mi kusur var, kullanıcıda mı var bilmiyorum. Kusur kimde bilmiyoruz, raporu bekliyoruz. Bende kusur varsa ben zaten vicdan azabıyla yaşayamam" diye konuştu.

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