Kanodan düşüp hayatını kaybeden Kağan Ege Baran'a acı veda! Oğluna son görevinin yapan baba yürekleri sızlattı

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'ın iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Genç çocuk, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kano eğitimi sırasında göle açılan ve şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan grubun içindeki 15 yaşındaki Kağan Ege Baran, hayatını kaybetti. Günler süren arama çalışmalarının ardından genç sporcunun cansız bedeni gölde bulundu.

EĞİTMEN SERBEST BIRAKILDI

Oğlunun tabutuna sarılarak son kez veda eden baba, "Oğlum, daha yaşanacak çok şey vardı" diyerek yürekleri sızlattı.

Türkiye Kano Federasyonu ve birçok spor kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla genç sporcunun ailesine başsağlığı diledi. Kano sporuna yıllarını vermiş eğitmenler ve sporcular da bu trajik olayın ardından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde olay günü 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN