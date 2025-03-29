Beyoğlu'nda Çinli turiste hayatının şokunu yaşatan taksici tutuklandı!

26 suç kaydı olan taksici Salih E., Çinli turist Wengi Liu’ya hayatının şokunu yaşattı. İstanbul turu attırdı. Mekan mekan gezdirdi, bunlarla da sınırlı kalmadı. Genç kadının kredi kartını zorla aldı. 56 bin TL çekerek, dolandırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

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Çinli turistin başına gelenler herkesin ağzını açık bıraktı. İstanbul Beyoğlu'nda Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 14 Mart'ta bir taksiye bindi. Çinli turist, daha sonra taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi.



Taksi şoförü Salih E., Wengi Liu'ya İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turist, taksiciye olumlu yanıt verdi. Salih E., Wengi Liu'yu gece kulübüne ve restoranlara götürdü. Mekan mekan gezdirdi.



"'MASRAFLARIN PARASINI ALDIM"

Gezme bittikten sonrada taksi şoförü, kadını kaldığı otelin önüne getirdi. Hesabı kitabı yapan Salih E., kadın turistin kredi kartını zorla elinden aldı. 58 bin 275 lira para çekti. Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan, Wengi Liu, soluğu emniyette aldı.



Polis ekipleri, taksi şoförü Salih E.'yi gözaltına aldı. Salih E. ifadesinde, "Çinli kadın turistle, yemek yiyip otele geldik. Sonra oteline bıraktım. Taksi ücreti dahil olmak üzere, masrafların ödemesini aldım" dedi. Salih E. 'Gasp' suçundan tutuklandı. Mağdur turist, "Beklentilerimin çok dışındaydı ama Türk polisine minnettarım, sorunu çözdüler" şeklinde konuştu.

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