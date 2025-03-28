Komşuda Türk yatırımcı korkusu!

Yunanistan, nüfusun azalmasıyla kriz yaşadı. Türkler ise Dedeağaç’ta ev almaya başladı. Bu durum Komşu’da büyük korku yarattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Altın Vize programıyla gayrimenkul alımı karşılığında oturum veren Yunanistan'da Türk yatırımcı korkusu başladı. Yunanistan'ın Evros yani Meriç Nehri kıyısındaki bölgede Türk yatırımcıların gösterdiği ilgi yerel yönetimden korkuya yol açtı.



Evros Bölgesi'nin merkezi olan Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ın Belediye Başkanı Giannis Zouboukis, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk girişimcilerin bölgedeki kasabalarda ve terk edilmiş köylerde giderek daha fazla gayrimenkul ve arazi satın aldıklarını ve bunun endişe verici olduğunu anlattı. İstihbarat servisi EYP, alımların nedenini araştırmaya başladı.



Yetkililer, bu yatırımların özellikle Yunanistan'ın doğu sınırında bölgede uzun vadeli bir Türk varlığı kurmaya yönelik kasıtlı bir çabanın sonucu olup olmadığını, yoksa bunların yalnızca ülkenin büyüyen turizm sektöründe ekonomik fırsatlar arayan yabancı yatırımcıların artan ilgisinin bir sonucu olup olmadığını inceliyor.

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