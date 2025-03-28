Dilan Polat’ın lüks otomobilleri satışta!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 35 milyon liralık Ferrari’si ve lüks otomobilleri satışa çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş.'ye ait Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarını açık ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhale edilecek araçlar için TMSF fiyat listesi yayımladı.



TMSF resmi internet sitesinden Dilan Polat ve ailesine ait araçların satışı için ilan verdi. Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak. Satış için 21 Nisan tarihi belirlenirken ihalenin saat 16.00'da yapılacağı duyuruldu.



İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Otaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Polat'ın en pahalı arabası 34 milyon lira ila Ferrari 296. İhale, belirtilen araçlar için 22 Nisan 2025 tarihi saat 10.00'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Büyükdere Cadesi'ndeki Konferans Salonunda yapılacak.

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