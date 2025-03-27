Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı!

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Metro araçları, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 18:28

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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.

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