Oruç tutmayan kişi ne kadar para vermeli? 2025 Diyanet fidye ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 19:23

Ramazan ayında oruç tutamayan vatandaşların yerine getirmesi gereken maddi sorumluluklardan biri olan fidye, her yıl olduğu gibi 2025'te de Diyanet tarafından açıklandı. Oruç tutmaya gücü yetmeyen, hastalık veya yaşlılık gibi sebeplerle oruç ibadetini yerine getiremeyen Müslümanlar, fidye vererek bu dini yükümlülüklerini yerine getirebiliyor.

2025 FİDYE TUTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan ayı için günlük fidye miktarını 180 TL olarak belirlemiştir. Bu miktar aynı zamanda fitre yani sadaka-i fıtır için de geçerlidir. Fitre ve fidyeler nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddesi şeklinde de ödenebilir. Her birey, kendi günlük gıda harcamasına denk düşecek şekilde daha yüksek meblağlarda da fidye verebilir.

KİMLER FİDYE VERİR?

🔴 Yaşlılık veya şifa umudu olmayan hastalık gibi kalıcı mazeretlerle oruç tutamayan ve kaza etmesi mümkün olmayan kişiler fidye öder.

🔴 Gebe ve emziren kadınlar, çocuklarının sağlığı için oruç tutamadıklarında hem fidye hem kaza ödemek durumundadır (Şâfiî mezhebine göre).

🔴 Oruç kazasını Ramazan'dan Ramazan'a erteleyen ve mazeretsiz şekilde bunu ihmal edenler de Şâfiî görüşüne göre fidye ile yükümlüdür.