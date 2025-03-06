Zekat ne zaman, kimlere verilir? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKAT NEDİR?

Zekât, İslam hukukunda asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, bu zenginlikleri üzerinden bir tam yıl geçmesi durumunda vermesi gereken bir mali ibadettir. Zekât, yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda bir kulluk borcudur ve maddi imkanlara sahip olan Müslümanlar için dini bir sorumluluktur.