Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mart eczaneler çalışıyor mu?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörün de çalışma durumu değişiklik gösteriyor. 29 Mart eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki arefe günü eczaneler çalışıyor mu? İşte konuya dair bilgiler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 10:53

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil 3 gün sürecek. Bu dönemde birçok kamu kurumu kapalı olacak, vatandaşlar ise 29 Mart 2025 Arefe günü eczanelerin açık mı kapalı mı olacağını merak ediyor. Peki eczaneler arefe günü açık mı? İşte arefe günü eczanelerin çalışma saatleri…

(Kaynak: AA) AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? Arife günü olan 29 Mart Cumartesi, yarım gün resmi tatil olduğundan, eczaneler öğle saatlerine kadar hizmet verecektir. Ayrıca Bursa Eczacı Odası'nın yayınladığı duyuruya göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü (Arefe) için tüm gün nöbetçi eczane sistemi uygulanacak. Nöbetçi eczaneler sabah 10:00'da açılacak ve 30 Mart 2025 Pazar günü saat 08:30'a kadar hizmet verecek. Güncel nöbetçi eczanelere ulaşmak için, yaşadığınız ilin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.