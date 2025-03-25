Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir’de son bölüm neler oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir 19. bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin son bölümünde neler olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Nursel Köse, Fikriye karakteriyle Uzak Şehir’e katılıyor. Alya’nın annesi olarak konağa gelişi, tüm dengeleri değiştiriyor. Peki Uzak Şehir dizisinde son bölüm neler oldu? İşte 20. bölüm fragmanı…
Uzak Şehir dün akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Fragmanda, Nare'nin Cihan'a söylediği "Sen Meryem'i seviyordun ama Alya gelene kadar…" sözleri dikkat çekerken, Cihan ile Demir'in aynı masaya oturma nedeni izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Uzak Şehir'de son bölüm neler oldu? Uzak Şehir 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konuya dair bilgiler…
UZAK ŞEHİR'DE SON BÖLÜM NELER OLDU?
Uzak Şehir'de olaylar iyice kızışıyor! Alya, Cihan'ın Meryem'i ondan saklamasını büyük bir hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan, Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i sürekli öne sürse de gerçekleri sonunda Nare ortaya koyar. Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda diretip, Alya'dan uzaklaşmaması için elinden geleni yapar.
Diğer yandan, Kaya, Zerrin'in Demir ile evlenmesini bir türlü hazmedemez ve hesap sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Demir, Kaya'nın acı çektiğini görünce intikamını almak için fırsat bulduğunu düşünürken, Kaya buna izin vermez. Kaya ve Cihan, birlikte hareket ederek Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmeye karar verirler.
Uğur ise nefretinden dolayı, Alya'ya Boran hakkında bildiği gerçeği anlatır. Alya, çocuğunun geleceği için yeniden endişelenmeye başlarken, geçmişten gelen bir kişi, Alya'nın derin korkularını yeniden gün yüzüne çıkaracaktır.
UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanına, dizinin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.