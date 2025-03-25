Özgacan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’i öldürmüştü! Gültekin Alan: Cinayeti 4 kişi planladık

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 12:16

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cinayet sanığı minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken , tutulduğu Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü Gültekin Alan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı olayda babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

Özgecan Aslan (Takvim Foto Arşiv)

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.