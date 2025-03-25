Özgacan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'i öldürmüştü! Gültekin Alan: Cinayeti 4 kişi planladık
Adana’da üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı bindiği minibüste katleden şoför Suphi Altındöken’i cezaevinde öldüren hükümlü Gültekin Alan, mahkemede yaptığı savunmada “Cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik” ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cinayet sanığı minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken, tutulduğu Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 11 Nisan 2016'da aynı koğuşta kaldığı hükümlü Gültekin Alan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı olayda babası Necmettin Altındöken de yaralandı.
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan ile ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B., eşi Gamze B. ile Ahmet Tekin B., Ferat Y. ve Serkan A. hakkında Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme heyeti, Gültekin Alan'ı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Alan'a, 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' 18 yıl, 'hakaretten' 1 yıl 4 ay, 'yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 6 yıl, 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan' da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.