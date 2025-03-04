Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 12:38

Sesi ve türküleriyle tanınan Türkü Akbayram , özel hayatı ve babası Edip Akbayram 'ın vefatının ardından gündeme gelmeye başlandı. Peki Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram nerelidir? İşte konuyla ilgili bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 doğumlu olan Türkü Akbayram, ünlü sanatçı Edip Akbayram ve eşi Ayten Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında İstanbul'daki Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğünle Serdar Çınar ile hayatını birleştiren Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, babası Edip Akbayram'ın yakın arkadaşları yapmıştır. Gaziantep kökenli olan Türkü Akbayram, 2019 yılında Lavin isimli kızını dünyaya getirmiştir.