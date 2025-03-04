Türkü Akbayram kimdir ve kaç yaşında? İşte Türkü Akbayram'ın biyografisi...
Usta sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, babasının izinden giderek müzik kariyerini sürdürmeye karar verdi. Baba ve kız, birçok konserde birlikte şarkı söyleyip düet yaptılar. Peki Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Türkü Akbayram hakkında merak edilenler…
Sesi ve türküleriyle tanınan Türkü Akbayram, özel hayatı ve babası Edip Akbayram'ın vefatının ardından gündeme gelmeye başlandı. Peki Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram nerelidir? İşte konuyla ilgili bilgiler…
TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?
1986 doğumlu olan Türkü Akbayram, ünlü sanatçı Edip Akbayram ve eşi Ayten Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında İstanbul'daki Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen düğünle Serdar Çınar ile hayatını birleştiren Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, babası Edip Akbayram'ın yakın arkadaşları yapmıştır. Gaziantep kökenli olan Türkü Akbayram, 2019 yılında Lavin isimli kızını dünyaya getirmiştir.
Müzik kariyerine 2018'de 'Hiçbiri' adlı şarkısı ile adım atan Türkü Akbayram, babasının izinden giderek sahnelerde boy göstermektedir. Ancak medyada fazla ön plana çıkmayan Türkü Akbayram, sık sık konserlere katılmaktadır.