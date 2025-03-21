TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Sırp dansçı hayatını kaybetti!

İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen Sırp dansçı Srdjan Budic'in (30), TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde köprünün beton ayağına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

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İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in (30) kullandığı otomobil, dün TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde köprünün beton ayağına çarptı. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı. Dansçının yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği anlaşıldı. Budic'in, 16-19 Ocak'ta yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne katıldığı ortaya çıktı.

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