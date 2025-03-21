İzmir'de film gibi olay: Eşinin telefonunu ele geçirip tuzak kurdu!

İzmir'de H.G, eşi Ferdi G.’in telefonunu ele geçirdi. Kendisine tehdit mesajı gönderdi. Emniyete gitti. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Şok yaşayan Gedik, eşinin nakit birikimlerini ve ziynet eşyalarını da çaldığını söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

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İzmir Çiğli'de Ferdi G. (38), geçen yıl H.G. ile evlendi. Mutlu bir evlilik yaşayan G, evliliğinin ikinci haftasında hayatının şokunu yaşadı. Telefonunu gizlice alan karısı, kendisine gizlice tehdit mesajı attı. Emniyete giderek şikayetçi olan kadın, Ferdi G. hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Evine yaklaşamayan adam, bu süreçte dışarıda kalmak zorunda olduğunu söyledi. Kendisine ait olan nakit birikimlerin ve ziynet eşyalarının karısı tarafından çalındığını belirtti.



BENZER YÖNTEMLER KULLANMIŞ

Daha sonra eşinin eski evliliklerindeki eşleriyle iletişim kurduğunu belirten Ferdi G., H.G.'nin daha önceki evliliklerinde de benzer yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini söyleyerek, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.



Karısının şiddet gördüğü şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını belirten Ferdi G., 10 gün hapis yattığını kaydetti. Aldığı adli kontrol kararının ardından elektronik kelepçe ile gezen G, hiç bir şey yapmadığı ve mağdur duruma düşürüldüğü halde elektronik kelepçe ile gezdiğinden dolayı utandığını belirtti.



Ferdi G, "10 gün hapis yattım. Mağdur duruma düşürüldüm. Elektronik kelepçe ile gezdim. Daha önceki evliliğinden de bir eşine senet imzalatmış. Mağdurla irtibat kurdum. Bir an önce kurtulmamı söyledi" dedi.

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