Bursa'da korkunç olay: Otizmli oğulları okuldan her yeri mosmor halde döndü!

Bursa'da eve dönen yüzde yüz engelli oğullarını morluklar içinde gören aile dehşet içinde kaldı. Aile, vücudunun çeşitli yerlerinde 50'yi aşkın morluk tespit edilen B.A.Ş.'nin öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

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Bursa'da yüzde 100 engelli B.A.Ş. okuldan döndüğünde ailesi tarafından yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 54 morluk tespit edildi. Aile, bu durumu fark edince hemen hastaneye giderek darp raporu aldı.



Sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen, çocuğun okulda düştüğünü söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Öğretmen S.A.'yı görevden alarak sözleşmesini feshetti.

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