Manchester City Ramazan geleneğini bozmadı: Etihad Stadı'nda yaklaşık bin kişilik iftar!

Manchester City, Ramazan’daki iftar geleneğini yine bozmadı. Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan liderliğindeki Abu Dhabi United Group’a (Birleşik Arap Emirlikleri) ait olan kulüp, taraftarlarını birlikte iftarda bir araya geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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İngiliz ekibi Manchester City, Ramazan'daki iftar geleneğini yine bozmadı. Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan liderliğindeki Abu Dhabi United Group'a (Birleşik Arap Emirlikleri) ait olan kulüp, taraftarlarını birlikte iftarda bir araya geldi.



Etihad Stadı'nda gerçekleşen iftara 900 kişi katıldı. Bazı futbolcuların da katıldığı gecede, taraftarlar kulübe teşekkür etti.

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