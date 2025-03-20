İtalya'da evler 1 euro'ya düşünce Türkler akın etti!

İtalya’daki bir kasabada evler restore edilmesi şartıyla 1 euroya satışa çıktı. Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında terk edilmiş evlere Türkler talip oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabasında nüfusun azalmasını durdurmak için terk edilmiş evler, 1 euroya satılmaya başladı... 10'a yakın ülkeden binlerce kişi bilgi almak için Penne Belediyesi'ni aradı. Hatta 100'e yakın Türk vatandaşının da belediyeyle iletişime geçtiği belirtildi.



İlgiden bir hayli mutlu olduğunu belirten Penne Belediye Başkanı Gilberto Petrucci, "Kasabada yeni sahiplerini bekleyen 40'tan fazla boş ev var ve hepsi de tarihi merkezde yer alıyor. Toplam nüfusumuz yaklaşık bin 200 kişi olmasına rağmen, muhteşem tarihi bölgemizde sadece bin kişi yaşıyor.



Burası hayalet bir kasabaya dönüşme riskiyle karşı karşıya. Ancak evler 1 euroya satışa çıkmasıyla gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Tabii bu evlerin restoreye ihtiyacı var. Ancak hemen taşınmak isteyenler için 40 bin euroya da evlerimiz var" dedi.



1 euroya satılan evlerin restorasyon çalışmalarının maliyetinin ise 20 bin Euro civarında olduğuna dikkat çekildi. Daha önce İtalya'da Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli ile Sambuca kasabalarında da evler 1 euroya satışa çıkarılmıştı. Projenin başlatılmasından bu yana kasabalarda yabancı nüfusun arttığı belirtiliyor.

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