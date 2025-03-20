Hatay'da öldürülen Mertcan'ın katilleri hedef şaşırtmaya çalıştı!

Hatay'da Mertcan Güvercin'in (23), av tüfeğiyle 3 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen gence ait cep telefonundan ailesine mesaj gönderilerek yanlış yönlendirme yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Hatay Samandağ'da kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin (23), av tüfeğiyle 3 el ateş edilerek öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Öldürülen gence ait cep telefonundan ailesine mesaj gönderilerek yanlış yönlendirme yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.



Acılı baba Gökhan Güvercin, "Biz ilk başlarda cinayet düşünmedik, onun atmadığı mesajlardan şüphelendik. Katil bize sürekli onun telefonundan mesaj atıp farklı yerlere yönlendirdi. Çok acı çekiyorum. Gece uyuyamıyorum. Allah düşmanıma göstermesin. Ben sadece cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN