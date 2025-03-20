Aksaray'da film gibi operasyon: 42 milyonluk vurgun önlendi!

10 kişilik dolandırıcılık şebekesi, Aksaray’da 88 yaşındaki M.Y.’yi ‘Polisiz’ deyip, adının terör olaylarına karıştığını söyleyerek kandırdı. Dolandırdı. Polis ekipleri, iz sürerek şüphelileri yakaladı. Döviz ve gayrimenkul olarak toplam 42 milyonluk vurgunun önlenmesini sağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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Aksaray'da yaşayan M.Y. (88) isimli yaşlı adamı arayan 10 kişilik dolandırıcılık şebekesi, kendilerini polis olarak tanıtarak adının terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle banka hesabındaki 87 bin 500 Euro'yu (3 milyon 637 bin TL) çekip vermesini istedi. Dolandırıcıların hain planına inanan yaşlı adam, telaşla bankaya giderek parayı nakit olarak çekti. Dolandırıcılar, M.Y.'yi Taşpınar beldesi yol ayrımına çağırdı. M.Y.'yi takip eden dolandırıcılar, araçtan inerek yaşlı adamın elindeki poşetteki parayı alıp kaçtı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polisi arayarak yardım istedi.



İKİNCİ KEZ ARADILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışma başlattı. Bu sırada yaşlı adamı tekrar arayan şebeke üyeleri, operasyonun devam ettiğini belirterek, üzerindeki 32 milyon TL değerindeki gayrimenkulleri satması ve bir diğer banka hesabında bulunan 150 bin Euro'yu (6 milyon 242 bin TL) da çekip getirmesini istedi. Polisle iş birliği yapan M.Y, polisin yönlendirmesiyle gayrimenkulleri satışa çıkarttı.



Dolandırıcılara polisle birlikte pusu kuran yaşlı adam, şahısları parayı teslim etmek için Fatih Mahallesi'ne çağırdı. Şanlıurfa'da yaşayan 10 kişiden 3'ü Aksaray'a gelerek Fatih Mahallesi'nde M.Y.'den parayı almak istedi. Seri numarası alınmış 150 bin Euro'yu alan 3 şahıs, kaçmak isterken polisin takibi sonucu yapılan operasyonla araçta yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya giden polis, 7 ayrı eve eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 kişi daha yakaladı. 6'sı tutuklandı.

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