Elon Musk'tan ölümle ilgili şok edici açıklama!

Elon Musk, şok bir açıklama yaptı. Federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen Musk, 'İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor. Maalesef kötü insanlar beni öldürmek istiyor. Bunu biliyorum ve korkmuyorum' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk, şok bir açıklama yaptı. Federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen Musk, "İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor. Maalesef kötü insanlar beni öldürmek istiyor. Bunu biliyorum ve korkmuyorum" dedi.

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