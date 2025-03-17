NASA'nın ISS'de mahsur kalan iki astronotunun kurtarılması için düğmeye basıldı!

SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekibi uzaya gönderdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Boeing'in Starliner aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, uzayda mahsur kaldı. Sunita Williams ve Butch Wilmore adlı astronotların kurtarılması için düğmeye basıldı.

SpaceX'in Falcon 9 roketi, dört yeni astronotu ISS'ye ulaştırma görevini yerine getirmek amacıyla Cuma gecesi NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Yeni ekip, 28 saat süren yolculuğun ardından ISS'ye yanaştı. Williams ve Wilmore'un, SpaceX'in Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönüşlerine Çarşamba günü başlanması bekleniyor.

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