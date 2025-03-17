Kuzey Makedonya’daki gece kulübü yangınında yeni detaylar: Tıka basa dolu ama ruhsatsız | Rüşvet iddiası

Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.
Yangında ilk belirlemelere göre en az 59 kişi hayatını kaybetti.
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O sırada kulüpte bulunan 20 yaşındaki Marija Taseva, Channel 5 TV'ye verdiği röportajda, insanların çıkışa doğru koşmasıyla ezilme tehlikesi yaşadığını anlattı. Yere düştüğünü ve panik sırasında ezildiğini, ancak bir şekilde dışarı çıkmayı başardığını söyledi:
"Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde dışarı çıkabildim. Şu an iyiyim ama çok sayıda ölü var."
Taseva, ailesinin daha önce kayıp olarak aradığı 25 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatını kaybettiğini ekledi:
"Ben kurtuldum, ama o kurtulamadı."
Kızılhaç gönüllüsü Mustafa Saidov, yangından etkilenenlerin çoğunun 18-20 yaşlarında gençler olduğunu söyledi. Yetkililer, yaralıların 20'den fazlasının ve ölenlerin üçünün 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.
"Durum vahim, kaotik. Hikayeler çok acı ve ne yazık ki birçok genç hayatını kaybetti," dedi.
İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, yapılan ön incelemede kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine 15 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK ŞÜPHELERİ
Bakan, kulübün içindeki kişi sayısının 250 olan resmi kapasitesinin en az iki katı olduğunu belirterek, “Bu olayda rüşvet ve yolsuzluk olduğuna dair şüphelerimiz var.” dedi.
Sağlık Bakanı Arben Taravari Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiğini ve ölü sayısının daha da artabileceğini, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.
2 milyonluk ülkeyi sarsan yangın, dünya çapında meydana gelen ölümcül gece kulübü yangınlarının sonuncusu oldu.
Yetkililer, tıka basa dolu olan ve kapasitesi iki katına çıkan gece kulübüyle ilgili rüşvet iddialarını araştırdıklarını açıkladı.
Kuzey Makedonya hükümeti de bugünden itibaren ülke genelindeki tüm gece kulüpleri ve kabarelerde üç günlük kapsamlı bir denetim yapılmasını emretti.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı.
Bu arada, yangında yaralanan 6 kişinin ise ambulans uçakla Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçak, yangında yaralanan 3 kişiyi İstanbul'a nakletmek için Uluslararası Üsküp Havalimanı'na iniş yaptı.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 155 kişinin de yaralandığını anımsattı.
Ulusoy, Kuzey Makedonya makamlarının yaralılardan durumları acil olanların Türkiye'ye tedavi için gönderilmesi hususunda kendilerine talepte bulunduğunu kaydetti.
Konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızla sonuçlandırdıklarını vurgulayan Ulusoy, "Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu ambulans uçak şu anda üç yaralı genci ülkemize götürmek üzere alıyor. Bu akşam onları İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesine indirmiş olacak." dedi.
"KUZEY MAKEDONYA İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ACI VE BİZLER DE BURADA O ACIYI AYNI ŞEKİLDE HİSSEDİYORUZ"
Ulusoy, Savunma Bakanlığına bağlı ikinci ambulans uçağın yolda olduğunu, bu uçakla ise 6 yaralıyı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakletmeyi planladıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın ekipleri son derece hızlı bir şekilde ayarlamaları yaptılar. Kuzey Makedonya makamlarıyla da yakın temas içerisindeyiz. Bu, Kuzey Makedonya için çok büyük bir acı ve bizler de burada o acıyı aynı şekilde hissediyoruz. Masum gençlerin böyle bir olayda, bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, yaralanması, bizler için son derece üzücü. Kuzey Makedonya halkına bu kayıplar için başsağlığı diliyoruz, yaralılar için acil şifa diliyoruz." diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yazılı açıklama paylaştığını anımsatan Ulusoy, Türkiye'ye götürülen yaralıları takip edeceklerini söyledi.
Ulusoy, yaralılar arasında bir soydaşın da bulunduğunu belirterek, bu akşam kendisini ziyaret edeceklerini kaydetti.
Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunun altını çizen Ulusoy, "Bütün imkanlarımızı buradaki dost ve kardeş Makedon halkı ve buradaki tüm topluluklardan kardeşlerimiz için seferber etmeye her zaman hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bugün hızlı bir şekilde imkanlarımız seferber edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, durumu ağır olan üç yaralının tedavi amacıyla Bakanlığa ait Ambulans Uçak ile İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakil işlemlerinin başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Makedonya’nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmî temasların ardından ivedilikle harekete geçtik.
Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait Ambulans Uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük Yanık Merkezi’nde devam edecektir.
İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. "İnsan, Önce İnsan" şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb’imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."
Kuzey Makedonya Cumhuriyet Savcısı Ljupco Kocevski, 5 savcının olayı soruşturacağını aktararak, "Şu anda delillerin toplanması için emir verildi" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki yangında yaşamını yitirenlerin yakınları ve ülke halkına başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Makedonya'da en az 59 kişinin öldüğü, 100'den fazla yaralının bulunduğu yangın felaketi sonrası ulusal yas ilan edildi.
Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 59'a yükseldi. İçişleri Bakanı Pance Toskovski pazar günü yaptığı açıklamada, dört kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.
Bakan, "Kurbanlardan 35'i kimlik tespiti yapıldı. Bunlardan 31'i Koçana ve Ştip kentleri kökenli. Öğle saatlerine kadar hastaneye kaldırılan kişi sayısı 155'ti," diye ekledi.
BÜYÜK BİR İNSANİ TRAJEDİ
Bulgaristan Başbakanı Rossen Jeliazkov, Facebook'ta yangını "büyük bir insani trajedi" olarak nitelendirdi ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya ve Varna kentine yaralılardan bazılarını hava kuvvetleriyle taşıma teklifinde bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kuzey Makedonya halkına bu trajik yangında hayatını kaybedenler için en içten taziyelerimi iletiyorum" dedi ve ekledi: "Yunanistan, bu zor zamanda yardıma hazır."
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise "söyleyecek kelime bulamadığını" belirterek, "gerekebilecek her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını" ifade etti.
"YANGIN HABERİ ŞOK EDİCİ"
Kuzey Makedonya'nın katılmayı hedeflediği Avrupa Birliği'nden de taziye mesajları geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X'te yaptığı açıklamada, "trajik yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu" ve "AB'nin Kuzey Makedonya halkının acısını ve yasını paylaştığını" söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Bluesky'da, "korkunç yangın haberi... şok edici. Keyifli bir şekilde kutlama yapmak isteyen insanlar acımasızca hayattan koparıldı" dedi. Yaralılara ise hızlı bir iyileşme süreci diledi.
İçişleri Bakanı Pance Toskovski, doğudaki Koçana kasabasında bulunan "Club Pulse" adlı gece kulübünde çıkan yangında 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Toskovski, yangının muhtemelen konserde ışık efekti olarak kullanılan piroteknik cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Cihazlar ateşlendiğinde "kıvılcımlar, kolayca alev alabilen malzemeden yapılmış olan tavana sıçradı ve ardından yangın hızla tüm diskoteğe yayılarak yoğun duman oluşturdu" dedi.
Toskovski, Pazar sabahı erken saatlerde Balkan ülkesinin Başbakanı Hristijan Mickoski ile birlikte olay yerini ziyaret etti.
Bazı yaralılar helikopterlerle başkent Üsküp’teki hastanelere taşındı.
Yangından önce çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videolar, sahne performansları sırasında kullanılan bir tür iç mekan havai fişeği olan "sahne fıskiyeleri"nin kullanıldığını gösterdi.
Makedonya merkezli yayın kuruluşu SDK, yangının yerel saatla saat 03.00'te (TSİ ile 05.00) başladığını ve kurtarma kaynaklarına dayanarak 100'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.
Yaralılar ya yerel Koçanai hastanesine ya da kasabanın yaklaşık 30 kilometre güneyindeki İştip'e sevk edildi.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, yangının muhtemelen havai fişek gibi piroteknik cihazların kullanımından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
MIA haber ajansı, yangının, ülke genelinde popüler olan hip-hop ikilisi DNK'nin konser verdiği "Pulse" adlı gece kulübünde çıktığını bildirdi. Koçana yaklaşık 30 bin nüfusa sahip küçük bir kasaba.
AĞIRLIKLI OLARAK GENÇLER VARDI
AFP'nin haberine göre Pazar günü gece yarısı başlayan konsere ağırlıklı olarak gençler katıldı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde gece kulübünün olduğu yerden alevlerin yükseldiği görüldü.
Yaralıların sayısı henüz net olarak bilinmiyor, yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
Feci yangından ilk görüntüler geldi.