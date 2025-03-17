Kuzey Makedonya’daki gece kulübü yangınında yeni detaylar: Tıka basa dolu ama ruhsatsız | Rüşvet iddiası

"PANİK SIRASINDA EZİLDİM"

O sırada kulüpte bulunan 20 yaşındaki Marija Taseva, Channel 5 TV'ye verdiği röportajda, insanların çıkışa doğru koşmasıyla ezilme tehlikesi yaşadığını anlattı. Yere düştüğünü ve panik sırasında ezildiğini, ancak bir şekilde dışarı çıkmayı başardığını söyledi:

"Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde dışarı çıkabildim. Şu an iyiyim ama çok sayıda ölü var."

Taseva, ailesinin daha önce kayıp olarak aradığı 25 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatını kaybettiğini ekledi:

"Ben kurtuldum, ama o kurtulamadı."

Kızılhaç gönüllüsü Mustafa Saidov, yangından etkilenenlerin çoğunun 18-20 yaşlarında gençler olduğunu söyledi. Yetkililer, yaralıların 20'den fazlasının ve ölenlerin üçünün 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.

"Durum vahim, kaotik. Hikayeler çok acı ve ne yazık ki birçok genç hayatını kaybetti," dedi.