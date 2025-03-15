Düğün Dernek filmi nerede çekildi? Düğün Dernek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 16:56

Düğün Dernek filmi, 15 Mart tarihinde televizyonda yayınlanıyor. Çekimleri farklı şehirlerde gerçekleştirilen filmin, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönettiği komedi filmi izleyenler tarafından takip ediliyor. Peki Düğün Dernek nerede çekildi? İşte detaylar…

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da yapıldı. Filmin Erzincan'da gerçekleştirilen sahneleri için ise Kemaliye ilçesi tercih edildi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından geri döner. Başlangıçta memleket özlemi olarak görünen bu ziyaretin gerçek amacı ise kısa sürede ortaya çıkar. Tarık, Letonya'da görevli olarak çalışırken Monica adında bir kızla tanışmıştır. Çift, aynı ülkede birlikte çalışabilmek için evlenmeye karar verir. Bu beklenmedik gelişme, köydeki herkesin ilgisini çekerken, Tarık'ın dönüşü büyük merak uyandırır.

Tarık'ın yurt dışındaki Monica ile evlenme isteği karşısında, İsmail düğünsüz evlenmeye kesinlikle karşı çıkar. Oğlunun evliliğini onaylamak için hemen düğün hazırlıklarına başlar. Ancak hazırlıklar oldukça zorlayıcıdır, çünkü İsmail bu işe hiç hazır değildir. Yine de Tüpçü Fikret, Çetin ve köyün öğretmeni Saffet'i yanına alarak, sınırlı imkanlarla yalnızca 10 gün içinde sazlı-sözlü bir düğün organizasyonu yapma telaşına düşer.