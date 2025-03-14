Türkiye yaşlanıyor: 65 yaş üzeri nüfus yüzde 20 arttı!

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus, 5 yılda yüzde 20.7 arttı. 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 20.7 artarak 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı.



Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019'da yüzde 9,1 iken 2024'te yüzde 10.6'ya çıktı. Yaşlı nüfusun 2024'te yüzde 44.6'sını erkekler, yüzde 55.4'ünü kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfusun yüzde 0.1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2024'te 7 bin 632 oldu.



EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13.5, 2040'ta yüzde 17.9, 2060'ta yüzde 27, 2080'de yüzde 33.4 ve 2100'de yüzde 33.6 olacağı öngörüldü. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, yaşlı nüfusun 2030'da yüzde 13.5, 2040'ta yüzde 18.2, 2060'ta yüzde 28.8, 2080'de yüzde 38.5 ve 2100'de yüzde 42.8 olacağı tahmin edildi.



Türkiye, yaşlı nüfusunda 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı. Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il ise 2024'te yüzde 20.8 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 20.2 ile Kastamonu, yüzde 19.1 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.7 ile Şırnak oldu. Öte yandan İstanbul ilçelerinin sosyoekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda İstanbul'un nüfusunun hızla batıya kaydığı anlaşıldı. Beylikdüzü'nde nüfus 10 yılda yüzde 67 arttı.

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