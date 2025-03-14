Milyonlarca değerindeki evini Ukraynalı garsona devretti!

İngiltere'de yaşayan Richard Joy, 30 milyon 780 bin lira değerindeki Hillside Gardens'taki evini ölmeden önce sık sık gittiği kafedeki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn'a (38) devretti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Richard Joy (82), 7 yıl önce hayatını kaybetti. Ailesinden kalan 650 bin sterlinlik (30 milyon 780 bin lira) Hillside Gardens'taki evini ölmeden önce sık sık gittiği kafedeki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn'a (38) devretti. Ancak bu durum, Joy ailesini memnun etmedi. Mirası geri almak isteyen aile, durumu mahkemeye Richard Joy taşıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN