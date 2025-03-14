Milyonlarca değerindeki evini Ukraynalı garsona devretti!
İngiltere'de yaşayan Richard Joy, 30 milyon 780 bin lira değerindeki Hillside Gardens'taki evini ölmeden önce sık sık gittiği kafedeki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn'a (38) devretti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Richard Joy (82), 7 yıl önce hayatını kaybetti. Ailesinden kalan 650 bin sterlinlik (30 milyon 780 bin lira) Hillside Gardens'taki evini ölmeden önce sık sık gittiği kafedeki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn'a (38) devretti. Ancak bu durum, Joy ailesini memnun etmedi. Mirası geri almak isteyen aile, durumu mahkemeye Richard Joy taşıdı.