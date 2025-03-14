Mattia Ahmet Minguzzi ile Ata Emre Akman'nın acılı anneleri birbirlerine dayanak oldu!

Mattia Ahmet Minguzzi ile Ata Emre Akman, hiç tanımadıkları insanlar tarafından katledildi. Arkada kalan 2 acılı anne ise birbirinin en büyük dayanağı haline geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da Mattia Minguzzi, 15 yaşındaydı. Pazarda bıçaklandı, kurtarılamadı. Balıkesir'de kurye Ata Emre Akman, 20'sine yeni basmıştı. Birine benzetildiği için canı alındı.



Yüreği yanan iki ana ise birbirine sarıldı. Teselli aradı. Yasemin Akıncılar, kaderdaşı Zuhal Akman ile fotoğrafını paylaşıp "Ata ve Ahmet cennette beraberler" yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN